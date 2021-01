РУСКИ КЕРЕСТУР – Од ютра, у керестурскей парохиї почина нови циклус стретнуцох Позитивна минута хтори ше тераз буду отримовац штвартками на 18 годзин у просторийох Каритасу.

Стретнуца пририхтує ш. служебнїца Михаїла Воротняк, а буду на тему Библия за шицки часи. Стретнуца наменєни як духовне преглїбенє и потримовка заинтересованим зоз шицких ґенерацийох.

