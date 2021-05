Од ютра можу робиц луна парки

РУСКИ КЕРЕСТУР/КУЛА – На телефонскей схадзки општинского Кризного штабу котра була отримана вчера, принєшени заключок же орґанизаторе бавискох за дзеци на отвореним можу почац робиц од ютра, 7. мая на териториї општини Кула, цо значи же и кирбайски забавни парк у Руским Керестуре почнє з роботу.

Робота ше годна одвивац зоз почитованьом шицких превентивних мирох процив пандемиї ковиду 19, обовязне дезинфикованє, ношенє защитней опреми и почитованє медзисобней дистанци.

Най здогаднєме за наиходзаци Кирбай, забавни бависка за дзеци буду поставени на терену Старей школи, и на порти при Старей школи, а єдна часц и опрез Огньогасного дому.

Вашарска часц Кирбаю будзе отримана на пияцу, автобускей станїци и на дражки Маршала Тита од Дзецинскей заградки Цицибан та по ЯКП Руском.

