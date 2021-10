Од ютра у Керестуре годно рецикловац алуминиюм, скло и одпадни батериї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Здруженє гражданох Пакт рутенорум у сотруднїцтве зоз волонтерску орґанизацию за очуванє животного штредку Треш гиро (Trash hero) и Явним комуналним подприємством Руском, наютре 16. октобра орґанизує поставянє контейнерох за зберанє алуминиюмского одпаду, скла и одпадних батерийох.

Контейнери буду поставени опрез Спортскей гали и опрез Рускому, а шицки заинтересовани за рециклованє наютре од 10 годзин, годни присц опрез Спортскей гали, принєсц шмеце за рециклованє и поинформовац ше о його сортированю.

Зберанє рециклажного одпаду орґанизаоване по проєкту Recаn хтори реализує Пакт рутенорум, а хтори ма за циль ришованє еколоґийних проблемох през рижни роботни акциї и кампанї.

Окрем поставяня контейнерох, проєкт облапя и едукативни филм о рециклажи, хтори будзе емитовани прейґ dружтвених мрежох Пакт рутеноруму, як и роботну акцию пораєня валалу, а хтора будзе орґанизована у складзе зоз вигодну хвилю.

З тей нагоди, члени Здруженя поволую шицких заинтересованих же би почали рецикловац и на тот способ допринєсли чистейшому и здравшому штредку, як и же би их активно провадзели прейґ дружтвених мрежох и так були поинформовани о їх чечуцих еколоґийних акцийох.

Окрем членох Здруженя, у склапяню контейнерох помогнул Желько Гарди, a Елемир Чапко будзе задлужени за їх пражнєнє. Проєкт финансийно помогла Општина Кула.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)