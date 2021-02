Од ютра у керестурскей Школи настава на далєко

КУЛА – По розказу Штабу за позарядово ситуациї, у висших класох основних и у штреднїх школох на териториї општини Кула, преходзи ше цалком на реализованє настави на далєко, а розказ важи за период од 24. фебруара по 15. марец того року.

Таки розказ принєшени на основи анализованя епидемиолоґийней ситуациї на териториї општини, котра ше погоршала зоз числом новоинфицированих особох.

Нови розказ важи и за Основну и штредню школу зоз домом школярох Петро Кузмяк у Руским Керестуре, цо значи же на онлайн наставу преходза школяре висших класох основней школи и штредньошколци у ґимназиї и туристичним напряму, док школяре нїзших класох и далєй предлужую порядну наставу у школи, зоз почитованьом предписаних защитних мирох.

Як дознаваме од о. д. директорки Школи Наталиї Будински, у керестурскей Школи за тераз нєт даяке векше число инфицированих з вирусом корони.

