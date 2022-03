Од ютра ше збера помоц за загрожених у України

ЕПАРХИЯ СВ. МИКОЛАЯ – На поволанку нашого владики Георгия Джуджара, од ютра ше будзе зберац пенєжни прилоги за загрожених у воєних зраженьох у України.

Свойо прилоги годни дац вирни у парохийох нашого владичества св. Миколая, на Службох Божих до „дзвончкаˮ, а тиж так виключно пенєжни донациї годно дац и на парохийних урядох. Назберани средства ше прида прейґ нашого Епархиялного Каритасу за потребних и загрожених у України.

Ґу тому, национални Каритас Сербиї за помоц жертвом оружийних зраженьох у України отворел и окремни динарски жиро-рахунок на хтори мож уплациц пенєжни донациї за тоту намену. Жиро рахунок 220-112193-96.

