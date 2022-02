Од ютра штвартково Друженя за старших

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохийним Каритасу св. Миколая, од ютра знова починаю штвартково Друженя за старши особи, хтори ше отримую од 14 до 16 годзин у каритасових просторийох.

През крачунски и новорочни швета була прерва тих друженьох, а тераз ознова буду орґанизовани штвартками. Волонтере поволую особи хтори уж приходзели, алє и нови, же би пришли и крашнє препровадзели єдно пополаднє.

За тих цо сами нє можу присц орґанизовани превоз, а за тото ше треба приявиц ґу координаторки Каритасу Сонї Алексичовей (0659921102).

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)