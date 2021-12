Од 1. януара почина наплацованє преробку одрутних водох

ВЕРБАС – По сообщеню Явного комуналного подприємства „Пречисцовач” Вербас-Кула, од 1. януара 2022. року будзе уведзене наплацованє надополнєня за пречисцованє одрутних водох. Причина тому, як наведзене, то же би цала система преробку одпадних водох, котра запровадзена на Централним пречисцовачу, була отримуюца и же би ше могло окончовац значну роботу на защити животного стредку.

Наплацованє ше одноши на физични особи и индустрию у промо виносу од 20 динари, плус два динари ПДВ-у, по метеру кубним.

По словох окончователя длужносци директора ЯКП „Пречисцовач” Вербас-Кула Милька Милянича, иснованє того подприємства од виталней важносци за животни стредок Вербасу, Кули и Червинки. З роботу Централного пошореня за пречисцованє одрутних водох будзе зменшани неґативни вплїв на животне околїско, а будзе защицени и злєпшани квалитет води у Вельким бачким каналу, як и санитарни и здравствени условия у населєних местох тих општинох.

Пречисцовач основани пре чистейши и здравши животни стредок и пречисцованє одрутних водох, гварел Милянич. Директни бенефити то злєпшанє стану животного стредку, односно упущованє цо чистейшей води до наших водоцекох, цо представя перши крочай ґу чисценю Велького бачкого каналу, котри таки заґадзени же є чарна точка Европи, визначел вон.

Тераз ше на тим пошореню пречисцує од 7 500 до 9 000 кубни метери одрутни води Червинки, Кули и Вербасу, а заняти и перши роботнїки на Централним пречисцовачу котри окончую роботу оператера, односно хемийного аналитичара. Тиж, уведзена и робота од дванац годзини каждодоньово, цо резултовало же би пречисцовач робел функционалнєйше, ефикаснєйше и чистейше як потераз.

