Од 14. по 19. авґуст будзе „Шидске културне лєто“

ШИД – Традицийна културна манифестация „Шидске културне лєто“ будзе отримана од 14. по 19. авґуст.

Першого дня будзе вечар реп музики, другого дня програми за дзеци зоз дзецинску представу, потим ушлїда цаловечарши концерт СКУД „Святи Сава“ и їх госци. Єден дзень резервовани за Етно дзень, як и за манифестацию пошвецену вину зоз концертами оркестра Дарка Ґалонї и тамбурашами.

На швето Преображенє Господнє, 19. авґуста, на Кирбай грекокатилїцкей парохиї, будзе концерт „Амадеус бенда“ и огньомет.

Орґанизаторе манифестациї Културно образовни центер, Туристична орґанизация и Општина Шид.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)