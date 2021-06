Од 2. до 10. юлия у Кули будзе Фестивал аматерских театрох Сербиї

КУЛА – Тогорочни, 62. Фестивал аматерских театрох Сербиї у Кули будзе од 2. до 10. юлия. У змагательней часци Фестивалу буду участвовац вкупно осем представи, першого вечара наступи домашнї Културни центер Кула, а попри нїх плановани представи зоз Лесковцу, Бечею, Беоґраду, Трстенику, Смедеревскей Паланки, Приєполя и Крущичу.

Шицки представи починаю на 20 годзин у сали Културного центра Кула, а першого дня на 19 г. будзе отворена подобова вистава у Подобовей ґалериї, потим на 19,30 г. плановане палєнє фестивалского огня и дзвиганє застави, а на 19,50 г. шветочне отверанє и привит госцох.

Остатнього дня фестивала, после преглашеня побиднїка фестивалу, на чесц шицких учашнїкох, публика годна провадзиц ище єдну госцуюцу представу.

Орґанизаторе Фестивалу Союз аматерох Сербиї, Културно-просвитна заєднїца општини Кула и Културни центер Кула, а покровитель Општина Кула.

Най здогаднєме, пре нєвигодну епидемийну ситуацию, фестивал прешлого року нє бул отримани.

