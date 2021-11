Од 25. новембра по 24. децембер попуст 30 одсто на кнїжки за Миколая-крачунско-новорочни швета

НОВИ САД – Уж узвичаєни попуст од 30 одсто на шицки кнїжки у Новинско-видавательней установи „Руске слово” за Миколая-крачунско-новорочни швета будзе тирвац од 25. новембра по 24. децембер 2021. року.

Електронски каталоґ 125 кнїжкох и виданьох можеце превжац на тим линку (у ПДФ формату), односно на насловним боку сайта.

Кнїжки годно купиц у представительствох и при колпортерох НВУ „Руске слово”, а найлєгчейше наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com/.

Векшина нових кнїжкох будзе коштац 210 динари же би були доступни за шветочни пакецики, за купени на попусту 10 кнїжки одразу, дарує ше предплату тижньових новинох „е-Рускe словo” (у ПДФ формату) до конца 2022. року. За тих цо купя 20 кнїжки на попусту, дарує ше друковану предплату тижньових новинох „Руске слово” до конца 2022. рока.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)