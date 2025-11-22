Означена пията рочнїца Центра Йосафата

РУСКИ КЕРЕСТУР – По вечаршей Служби Божей вчера, на швето Воведениє, у катедралней церкви означена пията рочнїца иснованя и роботи Центра Йосафата, котри основали и водза шестри Служебнїци НДМ.

Шестра Авґустина Илюк, котра и водзи Центер,прейґ фотоґрафиї на видео-биму здогадла на историят и активносци практичного и духового характеру Центру котри основани при манастире Шестрох Служебнїцох и Фондациї Йосафата.

У Центру ше окончую рижни активносци з котрима ше помага и роби добре тим цо у потреби, цо у духу животного намаганя сновательки ш. Служебнїцох блаженей Йосафати. У нїм зоз шестрами активни и волонтере рижних ґенерацийох, а за дзеци основане Дружтво св. Миколая.

Єдна ґрупа дзецох з того Дружтва на концу одшпивали шпиванку на чесц блаженей Йосафати, парох о. Владислав Варґа повинчовал рочнїцу, а шицки присутни одшпивали многолїтствиє.