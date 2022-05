ШИД – Вчера, на швето Преношеня мощох Святого Оца Миколая, познатше як лєтнї Святи Миколай, означена Слава Месней заєднїци Шид и Сербскей православней церкви.

Означованє почало зоз Шветочну схадзку Совиту МЗ на хторей перше священїк протоєрей Дьордє Марич пошвецел славски колач, а потим додзелєне найзначнєйше припознанє Шиду – „Святоникольска награда“, хтору того року достала дохторка Ґордана Тумарич, а источасно додзелєни и пейц подзекованя поєдинцом и здруженьом.

Потим у церкви Пренощеня мощох Святого Оца Миколая служена литурґия, после хторей була традицийна процесия през главни городски улїци.

Тиж младши члени СКУД „Святи Сава“ зоз Шиду отримали програмуу церковней порти.

