Означена школска слава св. Сава

РУСКИ КЕРЕСТУР/КУЛА – У основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк вчера отримана шветочносц з нагоди Школскей слави тє. на чесц першого сербского просвитителя, архиепископа и святителя св. Саву.

Шветочносц отримана у школским голу, алє того року у обсягу яки прилагодзени ситуациї зоз епидемию. По святосавскей гимни, о. д. директорка Школи Наталия Будински бешедовала о значеню того дня, та наглашела же гоч св. Сава жил пред телїма виками, и нєшка важа и можу нам буц инспирация вредносци за хтори ше закладал.

Потим о св. Савови приказани документарни филм зоз ТВ Храм, а школяре двоязично читали виривки зоз записох св. Сави, його поукох и подобне.

На шветочносци у голу бул присутни и керестурски капелан и парох индїйски о. Михайло Шанта, просвитни роботнїки и лєм предсидателє оддзелєньох висших класох Основней и Штреднєй школи.

Пред шветочну програму за школярох були отримани роботнї хтори на нєкаждодньови способ презентовали рижни змисти з математики, странских язикох, а єдна була на тему билинґвалних дзивкох у науки.

З нагоди Школскей слави, локална самоуправа Општини Кула шицким школом у општини подаровала пакети кнїжкох, а шицким православним церквом и пакецики за дзеци.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)