Означена 30-рочнїца Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз виставу з другей Подобовей колониї Еуфемия Гарди 2020. и зоз шветочну схадзку Управного одбору, Руска матка вчера означела 30-рочнїцу снованя тей орґанизациї, хтора основана у Руским Керестуре 28. децембра 1990. року.

Подобову виставу отворел предсидатель Рускей матки Дюра Папуґа, хтори оценєл же 19 виложени роботи 16 творительох барз квалитетни, а виробок їх каталоґу преложени за початок шлїдуюцого року. На отвераню були присутни члени РМ и дзепоєдни учашнїки Колониї.

Вистава пририхтана у уходу до Спортскей гали, а потим у просторийох РМ отримана и шветочна схадзка Управного одбору Матки. Предсидатель Папуґа з нагоди рочнїци пречитал огляднуце на прейдзену драгу тей орґанизациї и єй основни цилї и намаганя очувац идентитет руского народу.

З нагоди рочнїци РМ видала и тогорочне число свойого глашнїка Руснак, хтори видруковани зоз средствох цо Матка достала од Националного совиту Руснацох за означованє ювилею 30-рочнїци.

