Означена 30-рочнїца Союзу Руснацох Українцох

НОВИ САД – Округли стол з нагоди 30-рочнїци од снованя Союзу Руснацох Українцох Сербиї и пригодна културна програма отримани всоботу, 11. септембра у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе.

На Округлим столу о снованю Союзу, инициятивох и дружтвеним контексту хтори му предходзели, як и найзначнєйших резултатох його 30-рочней роботи бешедовали перши предсидатель Союзу академик Юлиян Тамаш, проф др Янко Рамач, публициста Дюра Латяк, редактор „Шветлосци” Микола М. Цап и актуални предсидатель Союзу Руснацох Українцох Сербиї Боґдан Виславски, а модератор бул новинар Велимир Паплацко.

Рочнїцу Союзу Руснацох Українцох Сербиї учашнїком схода винчовали госци зоз русинско українских орґанизацийох зоз Словацкей и Польскей, як и предсидатель КУД „Калина” зоз Индїї Петро Закамарок, хтори виведол и пригодну музичну програму.

После урядовей програми у РКЦ отримани коктел за учашнїкох и госцох, а нащивителє мали нагоду опатриц часц вистави старих фотоґрафийох зоз живота Руснацох хтори у рамикох проєкта „Драги толеранциї Шайкашскей” пририхтали Здруженє женох „Олория” зоз Дюрдьова и Леона Виславски.

Союз Руснацох Українцох Сербиї основани 12. мая 1990. року у Новим Садзе, теди под назву Союз Руснацох и Українцох Югославиї.

(Опатрене 10 раз, нєшка 10)