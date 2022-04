Означена 77-рочнїца пребиваня Сримского фронту

ШИД – На спомин комплексу Сримски фронт при Адашевцох, нєдалєко од Шиду, вчера означени 12. април, односно 77-рочнїца пребиваня Сримского фронту и закончуюцих операцийох за ошлєбодзенє од фашизму у Другей шветовей войни.

Под час тирваня борбох погинули коло 12.000 борци народноошлєбодительней войни, як и борци зоз жемох союзнїцох антигитлеровскей коалициї.

Означованє рочнїци почало у церкви Святого Стефана Штиляновича у хторей священїки Сербскей православней церкви служели панахиду.

Потим венци покладли представнїки найвисших орґанох Сербиї, министерка за занятосц, борецки и социялни питаня Дария Кисич Тепавчевич, найвисши руководзаци Општини Шид, Министерства охрани, Войска Сербиї, СУБНОР-у, ОШ „Сримски фронт“, дипломатского кору, потомки погинутих и други.

После пригодних бешедох отримана, як и каждого року, уметнїцка програма, а окрем борцох и жительох општини Шид, були присутни и госци зоз других местох Сербиї.

