Означена 79. рочнїца шмерци познатого маляра Сави Шумановича

ШИД – У Ґалериї малюнкох Сави Шумановича пондзелок означена 79. рочнїца як познати югославянски и сербски маляр Сава Шуманович забити 30. авґуста 1942. року у Сримскей Митровици, вєдно зоз даскелїма тисячами жительох Сриму.

З тей нагоди отримана промоция кнїжки „Сообщеня о злодїйствох окупатора и їх сотруднїкох у Войводини 1941-1944, у Сриме“, а бешедовал др Небойша Кузманович, директор Архиву Войводини.

Тиж отримане и преподаванє о страданю Сербох у Сриме у Другей шветовей войни, а на тоту тему бешедовал историчар др Милан Б. Колянин.

Директорка Ґалериї Сави Шумановича Йована Лакич з тей нагоди визначела же 28. авґуста 1942. року усташе з обисца одорвали од мальованя и одведли Шумановича до Сримскей Митровици дзе є забити 30. авґуста, алє же зохабел на стотки малюнки хтори и нєшка доступни явносци и почитовательом подобовей уметносци.

