Означене Дзуря у коцурскей церкви

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 6. мая, преславене швето св. Георгия, лєбо Дзуря по юлиянским календаре.

Вельку Службу Божу на 10 годзин служел парох коцурски о. Владислав Рац, котри у казанї здогаднул шицких присутних вирних на живот и страданє св. Георгия. З нагоди того швета, числени парохиянє присуствовали богослуженю.

По законченю Велькей Служби Божей, у церковней порти парох о. Рац и капелан коцурски о. Данил Задрепко, на месце дзе пошате жито, пошвецели снопчки котри за тоту нагоду скошели члени Церковного одбору.

Снопчки младого жита були поставени на штирох бокох, цо символизує штири боки коцурского хотара.

По пошвецаню жита, шицки присутни парохиянє могли вжац жито зоз снопчкох и однєсц до своїх домох.

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