Означене Националне швето Руснацох

НОВИ САД – Тогорочни 17. януар, Националне швето Руснацох у Сербиї, пре епидемиолоґийну ситуацию означени на иншаки способ як предходни 13 роки, без Централней шветочносци и векших програмох у населєньох дзе єст орґанизовани национални живот Руснацох.

Место тих узвичаєних подїйох, Националне швето Руснацох того року означене поштредно, з пригоднима змистами хтори емитовани на руских медийох и преношени прейґ дружтвених мрежох и диґиталних платформох наших институцийох.

У знятих виявох Националне швето Руснацох винчовали предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач (ту би линк на винчованку зоз сайта РС) и владика кир Георгий Джуджар, а зоз писаним порученьом дзень Руснацох винчовал и предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович.

Ґу тому, у церкви св Апостолох Петра и Павла у Новим Садзе, городу хтори того року урядови домашнї Националного швета Руснацох од 18 годзин служена Благодарна Служба Божа хтору могло провадзиц и на фейсбук бокох Парохиї св. апостолох Петра и Павла и Заводу за културу войводянских Руснацох.

На другей програми Радио-телевизиї Войводини од 20 годзин емитована специялна емисия „Руснаци у Новим Садзе” авторох Златка Рамача и Ясмини Таушан пририхтана у сотруднїцтве Рускей редакциї РТВ и Заводу за културу войводянских Руснацох, а потим и ретроспектива найлєпших наступох зоз прешлих 13 Централних преславох Националного швета Руснацох.

Исти змисти могло провадзиц и на фейсбук, ют’юб и инстаґрам бокох Заводу за културу войводянских Руснацох, а на рускей програми габох Радия НС3 (100MHz) емитовани авдио прегляд зоз предходних преславох Националного швета Руснацох.

Ґу тому, здогаднїме же актуалне число „Руского слова” од 15. януара у значней мири пошвецене Националному швету Руснацох.

Орґанизацийни одбор Централней шветочносци Националного швета Руснацох наявел можлївосц же преслава у класичним формату можебуц будзе отримана у другим термину познєйше у року, кед же епидемиолоґийни обставини и предписани превентивни мири дошлєбодза.

Националне швето Руснацох у Сербиї слави ше 17 януара як здогадованє на дзень кед 1751. року совитнїк царици Мариї Терезиї и администратор Кральовско-державного Бачкого дистрикту у Зомборе Франц Йозеф де Редл подписал перши урядови документ – Контракт о насельованю 200 руских грекокатолїцких фамелийох на тедишню пусту Вельки Керестур.

Одлуку о датуму Националного швета Руснацох у Сербиї, як и о других националних символох – гербу и застави, принєсло друге зволанє Националного совиту (НС) Руснацох у априлу 2007. року. Одлуку о шветочней шпиванки Руснацох у Сербиї „Браца Русини” принєсло треце зволанє Националного совиту 2010. року, а спомнути одлуки принєшени на основи Закона о защити правох и шлєбодох националних меншинох у Сербиї.

