Означене Русадля у Коцуре

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре внєдзелю, 12. юния, преславени Русадля по юлиянским календаре.

У церкви з нагоди того швета служени Служби Божи, а коцурски парохиянє, по цалим валалє оквицели облаки на своїх домох зоз желєнима конарчками и квецом, як то и звичай на тот дзень.На Малим теметове, при крижу, внєдзелю пополадню парох коцурски о. Владислав Рац служел панахиду за шицких покойних, котрей присуствовали числени вирни. У заєднїцкей молитви, шицки парохиянє ше здогадли своїх милих покойних. По законченей панахиди при крижу, о. Рац служел панахиду и на поєдинєчних гробох.

Другого дня Русадльох у грекокатолїцкей церкви будзе и мированє, а трецого дня того швета коцурски вирни нащивя Водицу.

(Опатрене 34 раз, нєшка 34)