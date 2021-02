Означене Стритениє Господнє у коцурскей церкви

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре пондзелок, 15. фебруара, означене швето Стритениє Господнє.

Вельку Службу Божу на 10 годзин служел парох коцурски о. Владислав Рац, а числени парохиянє пришли означиц тото швето котре припомина євангелску подїю кед Мария и Осиф малого Исуса однєсли до храму приказац Господу Богу, дзе их стретли праведни Симеон и пророчица Ана.

На концу Служби о. Рац надпомнул вирним же на стред церкви поставена ладичка до котрей можу охабиц прилог, хто кельо у можлївосци, за служби котри буду з намиреньом од пандемиї, за охрану шицких парохиянох.

