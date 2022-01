Означене швето Богоявлєнє у коцурскей парохиї

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 19. януара, означене швето Богоявлєнє Господнє – Трокралї по юлиянским календаре.

Вельку Службу Божу служел парох коцурски о. Владислав Рац, а як визначел, тот дзень то нагода же бизме ше шицки здогадли подїї кед Йоан Креститель покресцел Исуса у рики Йордан.

На швето Богоявлєня ше каждого року пошвеца и вода, а пошвецанє з тоту воду знак Божого благослову, же би була на хасен духовному и тїлесному здравю шицким вирним. Числени парохиянє принєсли и свойо канчови и фляши з воду котра на концу Служби пошвецена.

З пошвецену воду парох о. Рац пошвецел цалу церкву и шицких присутних парохиянох, а по законченю Служби, вирни могли присц и набрац себе води и зоз судзини у котрей є пошвецена и однєсц до своїх домох.

З воду пошвецену на Богоявлєнє будзе и традицийне пошвецанє обисцох, котре почнє нєшка, 20. януара, и будзе тирвац по 1. фебруар.

(Опатрене 10 раз, нєшка 10)