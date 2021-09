Означене швето Рождества Пресвятей Богородици у Коцуре

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре вчера, 21. септембра, преславене заповедане швето Рождества Пресвятей Богородици, Мала Матка Божа, по юлиянским календаре.

Вельку Службу Божу служел парох коцурски о. Владислав Рац, а присуствовали велї парохиянє. У казанї парох надпомнул шицким присутним же би нєшка, у тей церкви котра пошвецена праве Пречистей Дїви Мариї, препознали и духовну радносц, же би пришли винчуюци єй, и здогадли ше тей велькосци з яку вона одпочала и прияла свою животну драгу, же би ше слово Боже услелєло до нєй.

Числени вирни того дня зоз шпивом и молитву возвелїчали тото швето котре спада до найвекших церковних Марийових шветох, а преславює народзенє Богородици у Назарету.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)