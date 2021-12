Означене швето Святого Миколая у коцурскей церкви

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения пресвятей Богородици у Коцуре днї викенду були пошвецени означованю швета Святого Миколая.

Всоботу, 18. децембра, у вечарших годзинох отримане Всеночне котре служели парох коцурски о. Владислав Рац и капелан коцурски о. Данил Задрепко. Всеночному присуствовали числени вирни, а з молитву и писню возвелїчали торжество того швета.

По законченю Всеночного, у церкви отримана и святочна програма на чесц Святому Миколайови. Програму пририхтали дзеци зоз вироучительку Ксению Бесерминї, а у краткей програми з писнями, провадзени зоз звуками гушлї шестри Клари котра и помогла у пририхтованю святочносци. Дзеци зоз стихами шицких присутних здогадли на його доброту, милосердиє и любезносц. Церква того дня була полна, а по законченей програми Миколай дзецом у церкви подзелєл пакецики.

Внєдзелю, 19. децембра, з нагоди того швета було и мированє. Вельку Службу Божу служел парох о. Владислав Рац, котри у казанї надпомнул як шицки блаженства здогадую и поволую чловека же би препознал свойо подїї важносци у живоце, у котрих ше треба здогаднуц, понад шицко, на Господа Бога. Кажде блаженство ма свойо порученє, и кажде блаженство приводзи нас ґу Господу Богу, гварел парох.

Парохиянє ше могли помировац у шицких Службох Божих того дня, и на таки способ означиц вельке швето Святого Миколая у коцурскей грекокатолїцкей парохиї.

