Означене швето Святого Миколая у Коцуре

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре всоботу, 19. децембра, означене швето Святого Миколая.

Пре епидемиолоґийну ситуацию, того року у коцурскей церкви нє були дзелєни пакецики дзецом. Нє була отримана анї святочна програма на чесц Миколайови котру каждого року пририхтую дзеци зоз вироучительку Ксению Бесерминї, а з нагоди того швета нє було анї мированє у Службох Божих.

Парох коцурски о. Владислав Рац у казанї шицких присутних парохиянох здогаднул на доброту, милосердиє, любезносц, доприношенє шведоченю Христовей церкви Святого оца Миколая.

– Як святи, велїх спомогнул, велїх виздравйовал, бул живи святи котри ходзел шветом. Вше кед ше швето Миколая слави, вше ше приволує нїжну, циху радосц, почитованє, доброту, любов, цо найблїзше каждей фамелиї. Дзе єст любови медзи родичами, будзе любови и у дзецох. Святи Миколай най будзе праве угляд, приклад, мено котре славиме, велїчаме, же бизме прияли на подобни способ тоти прикмети и цо вецей их зачували – визначел о. Рац.

Того дня шицки вирни возвелїчали Святого Миколая зоз молитву и писнями у Службох Божих и на таки способ означели його швето.

