Означене швето Царици Богородици

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз Службу Божу на 19 годзин у Водици ше 31. мая, означело нєзаповедане швето Царици Богородици и закончело Водицов тидзень.

Службу служел о. Янко Гербут зоз Канади, родзени Керестурец, сослужели капеланє о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта, а керестурски парох о. Владислав Варґа споведал и познєйше ше придружел Служби. После Служби шицки штирме паноцове з вирнима шпивали молебен.

У своєй казанї о. Янко Гербут надпомнул же бизме благали нашу Нєбесну Мацер за мир, мир котри доставаме од Бога и Мацери Божей, бо лєм нам тото потребне на тим швеце. Свою казань о. Гербут закончел зоз писню Михала Ковача „Молитва сучасного чловека”.

Служба ше преношела и на фейсбук боку Катедрали за шицких тих котри нє могли присц до Водици.

З оглядом же папа Франциск поволал шицких же би ше нєшкайшого дня на 18 годзин придружели молитви Ружанца котру предводзели у базилики Мариї Велькей – Маджоре, и вирни у Водици ше на таки способ придружели тей заєднїцкей молитви за мир.

