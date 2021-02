Означени Дзень безпечносци на интернету

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Штреднєй школи Петро Кузмяк 9. фебруара означени Медзинародни дзень безпечносци на интернету хтори ту наволали Меркуй на свой клик.

Промоция поробена онлайн, и ма спозорйовац школярох штреднєй школи же би водзели рахунку док хасную интернет, и на хтори виволаня мож у тим наисц. Школяре на тоту тему поробели анкету у хторей одвитовали на велї питаня о безпечносци на интернету.

По словох о. д. директорки Наталиї Будински, по анкети мож замерковац же велька векшина школярох свидома тей нєбезпеки, алє надпоминац вше потребне. То бул лєм єден з крочайох хтори керестурска школа планує витвориц у борби процив шицких файтох насилства, а пре звекшованє толеранциї и свидомосц дзецох о прилаплївим справованю.

