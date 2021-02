Означени Дзень борби процив парняцкого насилства

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи Петро Кузмяк 24. фебруара означени Дзень целових маїцох, тє. Медзинародни дзень борби процив парняцкого насилства. Тиж так и у керестурским оддзелєню Цицибан ПУ Бамби означени тот дзень.

У Школи з тей нагоди зоз школярами нїзших класох отримани роботнї, тиж так и школяром у предлуженим пребуваню, а зоз висшима класами и штредньошколцами роботнї поробени онлайн, понеже вони маю наставу надалєко.

На тоту тему пририхтани и рижни плакати и окремни целово беджи, а тиж так векшина и школярох и занятих були облєчени у целовим, понеже целова маїца зоз єдней подїї з насилством 2007. року вжата як символ борби процив парняцкого насилства.

Тот дзень означени и у керестурским Цицибану, у шицких воспитних ґрупох, дзе виховательки прикладно возросту дзецом обробели тоту тему, през рисованє, заєднїцки бависка и подобне, же би ше при дзецоh розвивало товаришство и почитованє.

Медзинародни дзень борби процив парняцкого насилства у швеце ше означує остатню стреду у фебруару, а по препорукох нашого Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою, означує ше у шицких образовних установох у жеми.

