Означени Дзень борца у Вербаше

ВЕРБАС – Зоз покладаньом венцох на Памятнїк жертвом фашизму у центру Вербаса вчера означени 4. юлий, Дзень борца. Венци положели предсидателька Скупштини општини Вербас Саня Жиґич и заменїца предсидателя Општини Вербас Тияна Алексич.

З тей нагоди, Алексичова визначела же општина Вербас представя локалну заєднїцу у котрей ше моцно, прешвечлїво и безусловно пестує антифашистични здобутки и вредносци.

Венци положени и на Памятнїк погинутим борцом на Городским теметове, потим на памятнїк народному геройови Иси Секицкому, Памятнїк жертвом войнох од 1991. по 1999. рок, Памятнїк погинутим борцом Червеней армиї, як и пред бисту Велька Влаховича у кругу Дома здравя.

Окрем представнїкох локалней самоуправи, венци положели и представнїки ОО СУБНОР, и локални одбори Сербскей напредней странки и Социялистичней партиї Сербиї.

(Опатрене 20 раз, нєшка 20)