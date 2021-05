Означени Дзень Месней заєднїци

ШИД – Всоботу, на швето Преношеня мощох Святого оца Миколая, або Миколая лєтнього, Месна заєднїца Шид означела свой дзень зоз шветочносцу у просториї МЗ на хторей перше священїки Сербскей православней церкви пошвецели славски колач, а потим додзелєне „Святоникольске припознанє“, найвисше припознанє МЗ хторе того року достала Земльодїлска задруґа „Ґраничар“ зоз Шиду.

Предсидатель Совиту МЗ Милан Ґербер придал припознанє, як и репродукцию малюнка Сави Шумановича директорови задруґи Янкови Николичови.

Потим у церкви Преношеня мощох Святого оца Миколая служена Шветочна литурґия после хторей процесия прешла през централни улїци городу, а на концу члени СКУД „Святи Сава“ у церковней порти отримали кратши концерт.

