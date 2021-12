Означени дзень Општини и 77 роки од ошлєбодзеня у Другей шветовей войни

ШИД – Вчера у сали Културно-образовного центра зоз Шветочну схадзку Скупштини општини и Шветочну академию означени Дзень општини и 77. рочнїца од ошлєбодзеня у Другей шветовей войни.

Шветочносц отворел предсидатель Скупштини општини Шид Тихомир Стаменкович хтори здогаднул на историйни околносци войни и самого ошлєбодзенє вчас рано 6. децембра 1944. року, додаваюци же ше героє за шлєбоду нє шму забуц.

О тим цо у општини поробене у прешлим року бешедовал предсидатель Општини Зоран Семенович хтори потим и придал „Децемберски награди”, найвисше општинске припознанє, як и „Децемберски подзекованя”.

Добитнїки „Децемберскей награди“ бициґлиста и гумани дїяч Иван Миладинович, а награду достал и дохтор Зоран Ґаврич, хвильково заняти у Обшим шпиталю у Сримскей Митровици.

Придати и вецей „Децемберски подзекованя” поєдинцом з рижних обласцох творчосци, а окреме дохтором, медицинским шестром и рендґен технїчаром Дома здравя Шид пре доприношенє у зопераню пандемиї вируса корона.

У уметнїцкей програми наступели аматере АТ „Бранислав Нушич“ зоз Шиду зоз школярами ОШ „Бранко Радичевич“ и „Сримски фронт“ з виривком сценского приказу „Балада о Стойковичох“ автора Любомира Симовича, а потим наступел Академски хор „Колеґиюм музикум“ зоз Беоґраду.

Дополадня представнїки локалней самоуправи и борецкей орґанизациї покладли венци на спомин памятнїк погинутим борцом на городским теметове и на спомин таблу на будинку Културно-образовного центру.

