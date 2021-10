Означени Дзень ошлєбодзеня и Дзень општини Вербас

ВЕРБАС – У Вербаше зоз покладаньом венцох на памятнїки погинутим борцом и жертвом фашистичного терору у Вербаше, а потим и зоз святочну схадзку Скупштини општини на котрей уручени Награда општини Вербас и Окремне припознанє, означени 20. октобер, Дзень ошлєбодзеня Вербасу у Другей шветовей войни и Дзень општини Вербас.

При памятнїку у центру Вербасу, предсидатель општини Вербас Предраґ Роєвич здогаднул шицких присутних же до фундаменту того варошу, як визначел, убудовани шмелосц, шлєбода, мир и правда. Наша длужносц, гварел, же бизме, паметаюци историю и почитуюци жертву тих котри дали свойо животи за нашу шлєбоду, будовали лєпшу будучносц.

Венци положени на памятну крипту на Городским теметове, у котрей ше находза посмертни остатки борцох народно-ошлєбодительней войни умартих у вербаским шпиталю през 1944. и 1945. рок, як и шицки жертви фашистичного терору котри страдали при уходу окупаторских трупох до Вербасу 1941. року, потим на памятнїк шицким жертвом войнох у бувшей СФРЮ од 1991. по 1999. рок, на памятнїк погинутим вояком Червеней Армиї, и на концу на памятнїк жертвом фашизму у центру Вербасу.

Венци положели представителє општини Вербас, на чолє з предсидательом општини Вербас Предраґом Роєвичом, предсидателька Скупштини општини Саня Жиґич, заменїца предсидателя општини Тияна Алексич, делеґация Општинскей орґанизациї СУБНОB-a, други секретар Амбасади Русиї у Сербиї Андрей Бураров, представнїки Полицийней станїци Вербас, локални одбор Сербскей напредней странки, Социялистичней партиї Сербиї, Сербскей радикалней странки и Руху зєдинєних пензионерох Сербиї, представнїки Основней школи „20. октобер”, як и представнїки орґанизацийох СУБНОВ-а сушедних општинох.

После покладаня венцох отримана святочна схадзка Скупштини општини Вербас, котрей присуствовали числени поволани, представителє републичних и покраїнских орґанох власци, представнїки Войска Сербиї и Полициї, вирских заєднїцох, сушедних општинох и варошох, тиж и представнїки поєдиних городох сушедних державох, националних совитох, орґанизацийох, здруженьох и установох.

Схадзку отворела предсидателька локалного парламенту Саня Жиґич и подзековала шицким институцийом, поєдинцом и орґанизацийом котри на адресу општини Вербас послали винчованки з нагоди 20. октобра – Дня ошлєбодзеня и Дня општини.

Предсидатель општини Вербас Роєвич поручел же Дзень ошлєбодзеня Вербасу и Дзень општини Вербас нагода же би ше наградзело найлєпших поєдинцох и визначело найважнєйши проєкти на котрих ше роби.

Награду општини Вербас за 2021. рок достала кошаркашка Маша Янкович, котра вєдно зоз репрезентацию Сербиї освоєла златну медалю на Европским першенству у кошарки. Постхумно зоз Окремним припознаньом наградзени Любомир Сворцан, за доприношенє розвою Вербаса. Тогорочному лауреатови и дзивки покойного Сворцана награди котри творя плакети, уметнїцки слики и пенєжни винос уручел предсидатель општини Вербас Предраґ Роєвич.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)