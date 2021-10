Означени Дзень ошлєбодзеня Коцура

КОЦУР – Зоз покладаньом венцох на памятнїк погинутим борцом „Слунко шлєбоди” на площи опрез Основней школи „Братство єдинство”, Месна орґанизация Здруженя борцох НОВ у Коцуре вчера, 19. октобра, означела Дзень ошлєбодзеня у Другей шветовей войни. Зоз тим указана чесц шицким погинутим борцом, як у Другей шветовей войни, так и у войнох котри ше збули дзеведзешатих рокох.

Присутних привитала предсидателька Месней орґанизациї здруженя борцох НОВ Мария Дудаш Фейса, а потим венци на памятнїк положели представителє Општини Вербас на чолє зоз предсидательом општини Вербас Предраґом Роєвичом, представителє Општинскей орґанизациї СУБНОВ-а Вербас, представителє Сербскей напредней странки, представителє Социялистичней партиї Сербиї, представителє Месней заєднїци Коцур, представнїки Основней школи „Братство єдинство”, представнїки Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” Коцур, представнїки Активу женох КУД „Жатва” Коцур и представнїки коцурскей орґанизациї СУБНОВ-а.

Мария Горняк пречитала пригодни текст з нагоди означованя Дня ошлєбодзеня, у хторим надпомнуте же кед забудземе гевтих котри зложели свойо животи у нєщесцох котри воламе войни, страциме людске достиїнство нашей заєднїци, а жиц без достоїнства котре нє мож купиц, лєм заслужиц – анї нє живот.

Пречитани и мена шицких погинутих борцох котри, як визначене, зложели свойо животи у войни за нашу лєпшу будучносц, а зоз минуту цихосци им дата почесц. Як знак здогадованя на нїх, оглашела ше и огньогасна сирена.

На памятнїку котри ше находзи на площи опрез Основней школи у центру Коцура виписани мена шицких 55 борцох котри страдали у Другей шветовей войни, як и мена трох борцох котри страдали у войнових зраженьох дзеведзешатих рокох на териториї бувшей Югославиї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)