Означени Дзень ошлєбодзеня Шиду и Дзень општини

ШИД – З нагоди 6. децембра, означена 78-рочнїца ошлєбодзеня Шиду и Дзень општини Шид зоз вецей пригоднима подїями.

На спомин памятнїк погинутим борцом на городским теметове венци у мено локалней самоуправи положели предсидатель општини Зоран Семенович и його заменїк Дьордє Томич потим предсидатель СО Шид Тихомир Стаменкович як и представнїки СУБНОР, ОО Руху социялистох, ПУПС, СПС, Здруженя сербско-русийского приятельства и Амбасади Русийскей Федерациї у Беоґрадзе, а пригодни стихи гуторел поета Слободан Цвиткович, и потим священїки СПЦ служели панахиду погинутим борцом.

Предсидатель СО Шид положел венєц и на спомин плочу погинутим борцом на будинку Културно образовного центра у чиєй сали приказани документарно-бавени филм „Јаме у сећању“ автора Милана Срдича, новинара РТС, а општинске руководство прияло делеґациї зоз Шековичох и Долнєй Трнови зоз Републики Сербскей и општини Парачин.

Вечар у сали Културно образовного центра отримана Шветочна схадзка Скупштини општини Шид зоз Шветочну академию на хторей додзелєна „Децемберска награда“, найвисше општинске припознанє, а достала ю Душанка Пестелек, наставнїца у пензиї, дакедишня просвитна роботнїца у ОШ „Йован Йованович Змай“ и длугорочна предсидателька Дружтва за помоц ментално нєдостаточно розвитим особом.

Децемберску плакету достали Министерство за защиту животного штредку у Влади Републики Сербиї и Амбасада Кральовини Шведскей, а Подзекованя достали дзецински поета и културни дїяч зоз Шиду Веселин Вучкович и польопривредни продукователь Милан Савич зоз Ямени.

Отримана и богата уметнїцка програма у хторей наступели члени АП „Бранислав Нушич“ зоз Шиду и Сербски православни пойци зоз Беоґраду.