Означени Дзень ошлєбодзеня Шиду

ШИД – З нагоди означованя 6. децембра, Дня ошлєбодзеня Шиду у Другей шветовей войни, вчера у Културно-образовним центре отримана шветочна схадзка СО Шид зоз пригодну академию.

На историйну подїю пред 79 роками указали предсидатель СО Шид Тихомир Стаменкович и предсидатель Општини Зоран Семенович и поручели же ше тота рочнїца занавше будзе означовац бо, як визначели, плацена велька цена за шлєбоду зоз животами числених борцох и гражданох.

По традициї додзелєни и припознаня – Подзекованя и Плакети а „Децемберску награду“ достала Електродистрибуция Сримска Митровца, Роботня єдинка Шид, як и ЯКП „Стандард“ зоз Шиду, Роботна єдинка „Желєнїдло“ за доприношенє у санированю пошлїдкох нєпогоди од 19. юлия.

У уметнїцкей програми наступели наймладши танєчнїки СКУД „Святи Сава“ зоз Шиду и членїца Опери СНП зоз Нового Саду Милица Доскович.

Дополадня отримана Шветочна схадзка борецкей орґанизациї општини Шид, а потим представнїки локалней самоуправи и борецкей орґанизациї покладли венци на спомин костурнїцу погинутим борцом на городским теметове, як и на спомин плочу на будинку Културно-образовного центру.