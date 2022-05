Означени Дзень побиди над фашизмом и у Вербаше

ВЕРБАС – З нагоди 9. мая, Дня побиди над фашизмом, делеґация Општини Вербас, на чолє зоз єй предсидательом Предраґом Роєвичом, положела венци на Памятнїк погинутим борцом Народноошлєбодительней войни и жертвом фашизму у центру Вербаса, Памятнїк погинутим борцом на Городским теметове, Памятнїк погинутим борцом Червеней армиї, як и на Памятнїк погинутим борцом у войнох од 1991. по 1999. рок.

По Роєвичових словох, 9. май представя дзень кед победзене найвекше зло у историї чловечества, дзень кед шлєбода победзела фашизем.

Того дня почествуєме шмелих геройох Другей шветовей войни, котри пред 77 роками, после пейц длугих и чежких рокох борби поражели зло фашизму и виборели ше за шлєбоду чловечества, гварел. Источашнє, потвердзуєме и нєдвосмислово указуєме же жителє општини Вербас и нєшка пошвецени антифашизму и опредзелєни за мир и шлєбоду, визначел Роєвич.

Окрем Роєвича, у делеґациї Општини Вербас були и предсидателька Скупштини општини Саня Жиґич и заменїца предсидателя општини Тияна Алексич.

