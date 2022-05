Означени Дзень побиди у Другей шветовей войни

ШИД – З нагоди Дня побиди и 77. рочнїци ошлєбодзеня од фашизму, на спомин-памятнїку погинутим борцом на городским теметове венци покладли помоцнїк предсидателя Oпштини Небойша Илич спред локалней самоуправи, а тиж и представнїки борецкей орґанизациї, Aмбасади Русийскей Федерациї у Беоґрадзе, Здруженя сербско-русийского товаришства и Социялистичней партиї Сербиї.

З минуту цихосци указана чесц погинутим за шлєбоду, а о биткох присутним бвешедовал борец Ґаврило Винчич, а поетове Дюрица Еделински и Слободан Цвиткович рецитовали поезию.

Вечар, у сали Културно-образовного центра, отримана пригодна академия у орґанизациї Здруженя сербско-русийского товаришства и ОО СУБНОР Шид.

