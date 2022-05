ЖАБЕЛЬ – З нагоди означованя Дня побиди над фашизмом у Другей шветовей войни, Општински одбор СУБНОР, представителє Месней заєднїци и локалней самоуправи положели венци пред памятнїк „Шлєбоди“ у парку опрез Основней школи „Милош Црнянски“ у Жаблю.

На сходу бешедовал предсидатель СУБНОР-у, Светозар Злоколица, котри здогаднул на значносц 9. мая.

