Означени Дзень школи у Коцуре

КОЦУР – Вчера, 9. мая, коцурска Основна школа „Братство єдинство” означела Дзень школи. Того року, пре епидемийну ситуацию нє було можлївосци преславиц тот дзень зоз програму и рижнима активносцами, та за тоту нагоду просвитни роботнїки и школяре коцурскей школи пририхтали онлайн програму.

Наставнїца музичней култури Єлена Алексич зоз школярами висших класох пририхтала гимну коцурскей школи, котру з нагоди того дня премиєрно представели на школским Фейсбук боку, а тиж и на блоґу Школи.

Учительки зоз школярами нїзших класох пририхтали рижни писнї, рецитациї, музични композициї, як и рецитациї на мадярским язику.

Окрем гимни, и знїмкох шицких точкох котри школяре виведли, на концу онлайн програми на школским Фейсбук боку и блоґу мож опатриц и виставу подобових роботох.

Як наведзене, похвалєни шицки школяре и їх менторе котри зазначели успихи на тогорочних литературних и подобовох змаганьох, а з онлайн програму поздравени шицки школяре и їх родичи, валалчанє, колеґове, сотруднїки и приятелє Основней школи у Коцуре, котри провадза и потримую єй роботу.

