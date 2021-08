Означени Днї колонизациї у Коцуре

КОЦУР – У Доме култури у Коцуре всоботу, 14. авґуста, КУД „Завичайне врело” означело Днї колонизациї и з тей нагоди пририхтало богату програму.

У голу Дома култури того дня була вистава фотоґрафийох пошвецена рочнїци колонизациї. За тоту нагоди позберане вельке число старих фотоґрафийох колонистох и їх фамелийох, як и фотокопиї документох котри шведоча о колонизациї.

Тиж, у малей сали були отворени етно столи на котрих представени числени стари и сучасни сербски и други єдла, а котри пририхтали жени з валалу за шицких нащивительох.

Означованє Дньох колонизациї коруноване зоз богатим святочним концертом, на котрим участвовали домашнї зоз КУД „Завичайне врело”, аматере зоз КУД „Жатва” и госци КУД „Младост” зоз Бачу. На бини ше зменьовали танци, писнї, учашнїки у святочних народних облєчивох, а кажда точка була випровадзена зоз моцним аплаузом публики у полней сали Дома култури.

По законченей програми, предлужене друженє нащивительох, госцох и учашнїкох у Пелетовей сали на Країшским вечару. За добру атмосферу и розположенє постарали ше „Момо и Додир” и шпивач Ранко Станич Джими.

По словох орґанизаторох, подзековни су шицким котри вєдно з нїма означели тоту значну подїю и рочнїцу. Тиж, предсидательство КУД „Завичайне врело” подзековало шицким котри им помогли орґанизовац Днї колонизациї, насампредз Месней заєднїци Коцур, Локалней самоуправи, Туристичней орґанизациї Вербас, Основней школи „Братство єдинство” Коцур, Добродзечному огньогасному дружтву Коцур, як и поднїмательови Божови Любоєвичови зоз Коцура.

