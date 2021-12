Означени Днї Миколи М. Кочиша и у Вербаше

ВЕРБАС – У Вербаше, у парохиялней сали старовербаскей парохиї Покрова пресвятей Богородици всоботу, 11. децембра, школяре котри виучую руски язик вєдно зоз професорку класней настави Славицу Мали пририхтали програму з нагоди означованя 31. Дньох Миколи М. Кочиша.

Спред Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа привитала шицких школярох, и визначела свойо поцешенє же на годзини руского язика зоз елементами националней култури у Вербаше ходза аж 69-еро дзеци зоз трох основних школох – „Светозар Милетич”, „20. октобер” и „Братство єдинство”.

Даскельо школяре рецитовали стихи писньох нашого визначного писателя, а потим даскельо слова о 50-рочнїци „Правопису” М. М. Кочиша, як и о пририхтованю нового, з огляднуцом на церковну терминолоґию гуторела и мр Гелена Медєши. Програми у рамикох означованя Дня Миколи М. Кочиша присуствовал и парох старовербаски о. Алексий Гудак.

Того дня, по законченю програми, каждому школярови Дружтво за руски язик подаровало по єдну дзецинску кнїжку, а тиж и новши виданя подаровани учительки Славици Малийовей же би их могла хасновац у дальшей роботи з дзецми на годзинох пестованя мацеринского язика.

Означованє 31. Дньох Миколи М. Кочиша потримал Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци и Национални совит рускей националней меншини у Сербиї.

