КОЦУР – У римокатолїцкей церкви Шицких святих у Коцуре всоботу, 25. децембра, означени Крачун по григориянским календаре. Значне число парохиянох того дня присуствовало Служби Божей, преславююци Рождество Христово.

Службу Божу служел домашнї управитель, о. Карло Сабадї, на мадярским и горватским язику, як то и обичай у тей коцурскей церкви.

Присутни вирни святочно, зоз молитву и крачунскима писнями, означели тото вельке швето и возвелїчали родзенє Исуса Христа.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)