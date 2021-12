БЕОҐРАД – У будинку Палати Сербия вчера, 10. децембра, отримани „Форум людских правох – Сербия 2021” з хторим означени Медзинародни дзень людских правох. Домашнї сходу було Министерство за людски и меншински права и дружтвени диялоґ. Шветочни и роботни сход отворела министерка за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Ґордана Чомич.

У уводним викладаню министерка Чомич надпомла же єден з перших сходох новооформеного министерства бул сход зоз представителями националних совитох. Отримани є концом новембра прешлого року же би ше ошвицело проблеми и спокуси у ришованю меншинских правох на тих просторох. Од того дня по нєшка отримани вельо сходи, диялоґи, форуми … пре унапредзенє положеня меншинох и ришованю актуалних проблемох з хторима же етнїчни заєднїци и меншини зочую.

Отримани три панел дискусиї – Дружтвени ґрупи и приступ людским правом, Худобство и цилї дружтвеного розвою и Дружтвени диялоґ, пракса ефекти и дальши крочаї. У дискусийох участвовала и державна секретарка у Министерстве Олена Папуґова, а присуствовал и предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач.

На сходу участвовали числени представителє шветових и европских институцийох, Зєдинєних нацийох, ОЕБС-у, Совиту Европи, представителє нашей Влади и министерствох, як и представителє националних совитох меншинох у Сербиї.

