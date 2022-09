ЖАБЕЛЬ – У Младежским центру општини Жабель означени Медзинародни дзень писменосци, хтори ше означує 8. септембра, починаюци од 1966. року.

Означованю Дня писменосци присуствовали школяре Штреднєй школи „22. октобер” зоз Жаблю, хтори участвовали у розгварки о початку словенскей писменосци, о тим хтора улога писменосци у сучасним швеце, як и о способу и важносци очуваня самого язика як знака националного идентитету. Окремна увага була пошвецена проблему статуса писменосци и образованю одроснутих, хтори ище вше постої у швеце.

