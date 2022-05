Означени Шветови дзень паркох

ВЕРБАС – Числени гражданє ше предходних дньох одволали на поволанку месних заєднїцох и приключели ше акциї ушорйованя паркових поверхносцох у Вербаше, з нагоди означованя 24. мая – Шветового дня паркох.

У акциї ушорени часци парку и санирани мобилияр у центру городу, як и коло теренох Спортского дружтва „Виноґради”, у блоку будинкох на углє Космайскей и Нєґошевей улїчки, як и коло амбуланти у Старим Вербаше.

Желєни поверхносци и паркови мобилияр ушорйовани и у Коцуре, Бачким Добрим Полю, Змаєве, Равним Селу и Савиним Селу.

Преславйованє Шветового дня паркох почало 1999. року, а у Сербиї ше тот дзень означує од 2001. року, пренєсол општински сайт.

