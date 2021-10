Означени 20. октобер – дзень ошлєбодзеня Керестура

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди 20. октобра, Дня ошлєбодзеня Руского Керестура, вчера на 9 годзин, у Спомин парку Револуциї на памятнїк погинутим борцох НОВ положени венєц.

Покладанє венца орґанизовал Месни одбор Здруженя борцох народноошлєбодительней войни у Руским Керестуре и Месна заєднїца Руски Керестур, чийо представителє и були присутни з тей нагоди.

О значеню даваня чесци тим котри и з нашого валалу участвовали у борбох Народноошлєбодительней войни, бешедовал предсидатель Месного одбору Дюра Папуґа. Медзи иншим вон наглашел же без огляду нашицки пременки у нашим дружтве нє треба забувац же з Керестура у Другей шветовей войни участвовали 347 борци, а од нїх 50 дали и свой живот. Здогадлнул ше и на тих цо скоро у истим чишлє участвовали и у войнох 90 рокох прешлого вику, дзе тиж даєдни и настрадали.

Папуґа поволал же би ше до означованя того значного историйного датума Керестура знова уклуючела и ширша заєднїца.

