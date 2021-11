Означени 30 роки од ґранатованя Шиду

ШИД – При спомин табли на управним будинку дакедишнього Польопривредного комбинату означена 30 рочнїца од ґранатованя Шиду, кед паравоєни моци з Горватскей виштрелєли вецей проєктили на Шид.

Теди на роботним месце погинули Дьордє Манойлович, Слободан Михалєвич и Мирослав Шерфези, а вецей особи були покалїчени и виволана значна материялна чкода.

Венци на спомин таблу у мено локалней самоуправи положели предсидатель Скупштини општини Шид Тихомир Стаменкович и заменїк предсидателя Општини Дьордє Томич.

Венци тиж положели и представнїки борецкей орґанизациї, Социялистичней партиї Сербиї и Предшколскей установи „Єлица Станивукович Шиля“, а присутни з минуту цихосци указали чесц погинутим.

О подїї пред 30 роками бешедовали предсидатель борецкей орґанизациї Йовица Степанич и Небойша Суботич, хтори теди робел у ґранатованим будинку, а пригодни поетски твори гуторели поетове Дюрица Еделински и Слободан Цвиткович.

