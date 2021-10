Означени 40 роки шмерци владики Букатку

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Катедралней церкви св. оца Миколая, вчера вечар служена заупокойна Служба Божа и панахида з нагоди 40 – рочнїци шмерци владики крижевского и архиепископа и митрополита беоґрадского Гавриїла Букатку (1913-1981).

Службу Божу предводзел владика нашей епархиї кир Георгий Джуджар зоз священїками домашнїм парохом о. Владиславом Варґом, коцурским парохом и деканом бачким о. Владиславом Рацом, и домашнїма капеланами о. Владимиром Медєшом и о. Михайлом Шантом.

Владика Георгий ше з тей нагоди здогаднул на живот и дїялносц и шмерц владики Букатку, а з часци и през особни памятки понеже и його як и о. Варґу праве владика Букатко, медзи остатнїма, пошвецел за священїкох.

Попри за владику Букатку, на Служби Божей ше модлєло и за других штирох покойних владикох Дионизия Нярадия, Йоакима Сеґедия, Йоакима Гербута и Славомира Микловша, котри шицки поховани у крипти нашей катедралней церкви.

На Служби апостол читал дзияк Янко Виславски котри водзел шпиванє вєдно зоз шестрами служебнїцами, а присутне було и красне число парохиянох.

