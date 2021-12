Означованє Дня општини и 77. рочнїци ошлєбодзеня

ШИД – З нагоди Дня општини Шид и 77. рочнїци ошлєбодзеня од фашизму у Другей шветовей войни буду отримани вецей манифестациї пошвецени тей значней подїї.

Венци и квеце на памятнїк погинутим борцом нєшка у Бикичу положа представнїки МЗ Бикич, борецкей орґанизациї и локалней самоуправи, а наютре и у Беркасове.

Нєшка будзе отримана шветочна програма под назву „Аматере свойому городу“ у сали Културно-образовного центра на 19 годзин, а медзи другима, наступи и Шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш“ Шид.

На пондзелок, 6. децембра, венци буду покладзени на спомин костурнїцу у Шидзе и на спомин таблу на будинку Културно-образовного центра.

Истого дня на 18 годзин у сали Културно-образовного центра будзе отримана Шветочна схадзка СО Шид зоз шветочну академию, додзельованьом найвисшого општинского припознаня – „Децемберскей награди“ и културно-уметнїцку програму.

