Означованє Националного швета лєм у Школи и дзецинскей заградки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Означованє Националного швета Руснацох 17. януар, на локалним уровню у Руским Керестуре и у Кули того року нє будзе, а пре познати причини зоз ситуацию з коронавирусом. Швето будзе ознчене лєм у керестурскей Школи и дзецинскей заградки.

Тото зме дознали у Служби Националного совиту котри вєдно зоз Домом култури Руски Керестур звичайно орґанизовал локалне означованє Швета. Таку одлуку принєсли и у РКУД „Др Гавриїл Костельникˮ у Кули хторому на чолє предсидатель Владо Бучко, а дзе ше тиж находзи и подручна канцелария Националного совиту.

Националне швето ше означи у Школи „Петро Кузмяк” и дзецинскей заградки „Цицибан” ПУ „Бамби” зоз пригоднима змистами и прикладно возросту наймладших и школских дзецох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)